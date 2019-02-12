МЗС не знає, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

"Поки що ми не маємо офіційної інформації про те, коли саме переговори у "нормандському форматі" мають відбутись. Зі свого боку Україна готова до проведення таких консультацій на будь-якому міжнародному майданчику – у рамках міжнародних конференцій, як то Мюнхенська або в Парижі", - сказала Зеленко.

Водночас, за її словами, проведення "зустрічі заради зустрічі" не має особливого ефекту - важливо, щоб був досягнений результат. А для цього необхідно, щоб російська сторона вдалась до конструктивних кроків і нарешті перейшла до виконання конкретних пунктів Мінських домовленостей, зазначила речниця.

"Ми ведемо переговори з нашими партнерами по "нормандському формату", з французькою і німецькою стороною, на постійній основі, обговорюємо різні варіанти подальшого просування в дусі Мінську. Про те, коли саме відбудуться переговори "нормандської четвірки", поки що інформації нема", - додала вона.

Як повідомляв УНН, 20 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), після того, як такі переговори на рівні голів МЗС не відбулися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, заплановано провести найближчим часом.