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Клімкін запевнив, що "нормандська четвірка" збереться найближчим часом

Клімкін запевнив, що "нормандська четвірка" збереться найближчим часом

Київ • УНН

 • 9489 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), після того, як такі переговори на рівні голів МЗС не відбулися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, заплановано провести найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Свобода слова", передає УНН.

"Міністр закордонних справ Німеччини поїхав до Берліна зустрічати звільненого журналіста... і іноді навіть німецьке планування не працює, він не встиг повернутися. Оскільки на шосту годину в п'ятницю планувалася "нормандська зустріч", потім ми її переносили декілька разів і в результаті, шляхом дзвінків один з одним домовилися, що вона відбудеться найближчим часом", - зазначив П.Клімкін.

З його слів, йому "певною мірою шкода, але іноді так відбувається".

"У принципі, я переговорив з усіма. І з французьким міністром... Останнім часом тричі із радниками - і німецьким, і французьким. Тобто, в цьому плані контакт є", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, П.Клімкін пояснив, чому не відбулася зустріч у "нормандському форматі".

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