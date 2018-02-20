Климкин заверил, что "нормандская четверка" соберется в ближайшее время

"Министр иностранных дел Германии поехал в Берлин встречать освобожденного журналиста... и иногда даже немецкое планирование не работает, он не успел вернуться. Поскольку на шесть часов в пятницу планировалась "нормандская встреча", потом мы ее переносили несколько раз и в результате путем звонков друг с другом договорились, что она состоится в ближайшее время", - отметил П.Климкин.

По его словам, ему "в определенной степени жаль, но иногда так происходит".

"В принципе, я переговорил со всеми. И с французским министром... В последнее время трижды с советниками - и немецким, и французским. То есть, в этом плане контакт есть", - добавил глава МИД.

Напомним, П.Климкин объяснил, почему не состоялась встреча в "нормандском формате".