МИД не знает, когда состоится встреча "нормандской четверки"

"Пока мы не имеем официальной информации о том, когда именно переговоры в "нормандском формате" должны состояться. Со своей стороны Украина готова к проведению таких консультаций на любой международной площадке - в рамках международных конференций, как Мюнхенская или в Париже" - сказала Зеленко.

Однако, по ее словам, проведение "встречи ради встречи" не имеет особого эффекта - важно, чтобы был достигнут результат. А для этого необходимо, чтобы российская сторона прибегла к конструктивным шагам и наконец перешла к выполнению конкретных пунктов Минских договоренностей, отметила пресс-секретарь.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами по "нормандском формата", с французской и немецкой стороной, на постоянной основе, обсуждаем различные варианты дальнейшего продвижения в духе Минска. О том, когда именно состоятся переговоры "нормандской четверки", пока информации нет", - добавила она.

Как сообщал УНН, 20 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), после того, как переговоры на уровне глав МИД не прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности, запланировали провести в ближайшее время.