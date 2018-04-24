Украина на сегодняшний день экспортировала более 34 млн тонн зерна

По информации пресс-службы, в частности, отгружено пшеницы - 15,1 млн тонн (из которой 8,7 млн тонн продовольственной), ячменя - более 4 млн тонн, кукурузы - более 14 млн тонн.

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 34 млн тонн зерновых культур, в частности, 15,1 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 8,7 млн тонн, фуражной - более 6,4 млн тонн), ячменя - более 4 млн тонн, кукурузы - более 14 млн тонн.

Кроме того, по данным ведомства, в течение маркетингового года было экспортировано также рапса - 2,1 млн тонн, сои - более 2,5 млн тонн.

Напомним, по данным Госстатистики, урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц / га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.