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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина на сегодняшний день экспортировала более 34 млн тонн зерна

Киев • УНН

 • 10771 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украина с начала маркетингового года экспортировала более 34 млн тонн зерновых культур, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Держпродспоживслужбы.

Украина на сегодняшний день экспортировала более 34 млн тонн зерна

По информации пресс-службы, в частности, отгружено пшеницы - 15,1 млн тонн (из которой 8,7 млн тонн продовольственной), ячменя - более 4 млн тонн, кукурузы - более 14 млн тонн.

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 34 млн тонн зерновых культур, в частности, 15,1 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 8,7 млн тонн, фуражной - более 6,4 млн тонн), ячменя - более 4 млн тонн, кукурузы - более 14 млн тонн.

Кроме того, по данным ведомства, в течение маркетингового года было экспортировано также рапса - 2,1 млн тонн, сои - более 2,5 млн тонн.

Напомним, по данным Госстатистики, урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц / га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.

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