Україна на сьогодні експортувала понад 34 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна з початку маркетингового року експортувала понад 34 млн тонн зернових культур, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
За інформацією прес-служби, зокрема, відвантажено пшениці – 15,1 млн тонн (з якої 8,7 млн тонн продовольчої), ячменю - понад 4 млн тонн, кукурудзи – понад 14 млн тонн.
З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 34 млн тонн зернових культур, зокрема, 15,1 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 8,7 млн тонн, фуражної – понад 6,4 млн тонн), ячменю – понад 4 млн тонн, кукурудзи – понад 14 млн тонн.
Крім того, за даними відомства, протягом маркетингового року було експортовано також ріпаку – 2,1 млн тонн, сої – понад 2,5 млн тонн.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році, але без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО.