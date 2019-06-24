Украина на текущей сессии ООН представит важную резолюцию

"Этой сессии Украины представит на рассмотрение Совета по правам человека резолюцию "Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека", главная цель которой - держать ситуацию с правами человека, грубо возбуждаемыми РФ на временно оккупированных территориях нашей страны, в фокусе международного внимания", - говорится в сообщении.



Напомним, в Женеве в понедельник, 24 июня, открывается 41-я сессия Совета ООН по правам человека, где будут рассматриваться отчеты по этому вопросу почти в 30 странах, в том числе и в Украине.