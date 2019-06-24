Украина на текущей сессии ООН представит важную резолюцию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украина представит на рассмотрение Совета ООН по правам человека резолюцию, главная цель которой - держать ситуацию с правами человека, грубо возбуждаемыми РФ на временно оккупированных территориях нашей страны, в фокусе международного внимания. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, передает УНН.
"Этой сессии Украины представит на рассмотрение Совета по правам человека резолюцию "Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека", главная цель которой - держать ситуацию с правами человека, грубо возбуждаемыми РФ на временно оккупированных территориях нашей страны, в фокусе международного внимания", - говорится в сообщении.
Напомним, в Женеве в понедельник, 24 июня, открывается 41-я сессия Совета ООН по правам человека, где будут рассматриваться отчеты по этому вопросу почти в 30 странах, в том числе и в Украине.