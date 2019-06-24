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Розпочинає роботу Рада ООН з прав людини, де розглянуть ситуацію в Україні

Київ • УНН

 • 10199 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У Женеві (Швейцарія) у понеділок, 24 червня, відкривається 41 сесія Ради ООН з прав людини, де будуть розглядатися звіти з цього питання майже в 30 країнах, у тому числі і в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ООН.

Розпочинає роботу Рада ООН з прав людини, де розглянуть ситуацію в Україні

Обговорення ситуації з правами людини в Україні заплановано на 10 липня.

Учасники сесії обговорять близько 60-ти тематичних доповідей, а також доповіді про ситуацію в окремих країнах, йдеться в заяві на сайті ООН.

"Ситуація з правами людини в Білорусі, Грузії і в Україні, доповіді про обставини вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, про боротьбу з корупцією, про ранні шлюби і стеження в століття цифрових технологій - деякі пункти з великого порядку денного майбутньої сесії Ради ООН з прав людини, яка стартує 24 червня в Женеві", - сказано в заяві.

Так, на сесії буде офіційно представлений звіт нового Спеціального доповідача ООН про становище з правами людини в Білорусі Анаїс Марен. Його обговорення заплановано на 1 липня.

24 червня учасникам сесії Ради з прав людини буде представлений документ про становище представників сексуальних меншин в Грузії. На 10 липня запланована усна оновлена доповідь Верховного комісара ООН з прав людини щодо України і діалог на цю тему, а на 11 липня - аналогічне засідання щодо Грузії.

До порядку денного також включені питання:

боротьби з героїзацією нацизму і неонацизмом,
запобігання геноциду,
захисту прав корінних народів,
боротьби з торгівлею жінками та дітьми,
запобігання раннім шлюбам,
захисту внутрішньо переміщених осіб,
боротьби з корупцією.

У перший день сесії перед членами Ради виступить Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, президенти Болгарії Румен Радев і президент Маршаллових островів Хільда Хайн. Серед ораторів в перший день - міністри закордонних справ Вірменії і Сомалі, представники МЗС Нідерландів, Молдови та Норвегії.

Сесія триватиме до 12 липня. Цього року Росія не входить в число 47 країн - членів Ради.

Нагадаємо, Україна долучилася до кола співавторів резолюції ООН про захист осіб з інвалідністю в умовах війни.

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