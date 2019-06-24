Розпочинає роботу Рада ООН з прав людини, де розглянуть ситуацію в Україні

КИЇВ. 24 червня. УНН. У Женеві (Швейцарія) у понеділок, 24 червня, відкривається 41 сесія Ради ООН з прав людини, де будуть розглядатися звіти з цього питання майже в 30 країнах, у тому числі і в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ООН.