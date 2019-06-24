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Начинает работу Совет ООН по правам человека, где рассмотрят ситуацию в Украине

Киев • УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Женеве (Швейцария) в понедельник, 24 июня, открывается 41-я сессия Совета ООН по правам человека, где будут рассматриваться отчеты по этому вопросу почти в 30 странах, в том числе и в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ООН.

Начинает работу Совет ООН по правам человека, где рассмотрят ситуацию в Украине

Обсуждение положения с правами человека в Украине запланировано на 10 июля.

Участники сессии обсудят около 60-ти тематических докладов, а также доклады о ситуации в отдельных странах, говорится в заявлении на сайте ООН.

"Ситуация с правами человека в Беларуси, Грузии и в Украине, доклады об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, о борьбе с коррупцией, о ранних браках и слежении в век цифровых технологий - некоторые пункты из большой повестки дня предстоящей сессии Совета ООН по правам человека, которая стартует 24 июня в Женеве ", - говорится в заявлении.

Так, на сессии будет официально представлен отчет нового Специального докладчика ООН о положении с правами человека в Беларуси Анаиса Марена. Его обсуждение запланировано на 1 июля.

24 июня участникам сессии Совета по правам человека будет представлен документ о положении представителей сексуальных меньшинств в Грузии. На 10 июля запланирована устная обновленная доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и диалог на эту тему, а на 11 июля - аналогичное заседание по Грузии.

В повестку дня также включены вопросы:

борьбы с героизацию нацизма и неонацизмом,
предотвращения геноцида,
защиты прав коренных народов,
борьбы с торговлей женщинами и детьми,
предотвращения ранним бракам,
защиты внутренне перемещенных лиц,
борьбы с коррупцией.

В первый день сессии перед членами Совета выступит Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенты Болгарии Румен Радев и президент Маршалловых островов Хильда Хайн. Среди ораторов в первый день - министры иностранных дел Армении и Сомали, представители МИД Нидерландов, Молдовы и Норвегии.

Сессия продлится до 12 июля. В этом году Россия не входит в число 47 стран - членов Совета.

Напомним, Украина присоединилась к кругу соавторов резолюции ООН о защите лиц с инвалидностью в условиях войны.

Украинские Национальные Новости

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