Начинает работу Совет ООН по правам человека, где рассмотрят ситуацию в Украине

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Женеве (Швейцария) в понедельник, 24 июня, открывается 41-я сессия Совета ООН по правам человека, где будут рассматриваться отчеты по этому вопросу почти в 30 странах, в том числе и в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ООН.