Україна на поточній сесії ООН представить важливу резолюцію

"Цієї сесії Україна представить на розгляд Ради з прав людини резолюцію «Співпраця та допомога Україні в галузі прав людини», головна мета якої – тримати ситуацію з правами людини, грубо порушуваними РФ на тимчасово окупованих територіях нашої держави, у фокусі міжнародної уваги", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у Женеві у понеділок, 24 червня, відкривається 41 сесія Ради ООН з прав людини, де будуть розглядатися звіти з цього питання майже в 30 країнах, у тому числі і в Україні.