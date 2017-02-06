Украина может увеличить экспорт сахара в 2016/2017 маркетинговом году в 4 раза - "Укрцукор"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 1072 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 31662 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 4634 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 66376 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 129782 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 135467 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 144417 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157298 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166408 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139952 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
48%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 21332 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 23403 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 21402 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 24187 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 18381 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 5108 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 31662 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 206567 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 261019 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 461864 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 33353 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 32782 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 47122 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 69056 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 76117 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Украина может увеличить экспорт сахара в 2016/2017 маркетинговом году в 4 раза - "Укрцукор"

Киев • УНН

 • 6257 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина по итогам 2016/2017 маркетингового года может увеличить экспорт сахара в 4,4 раза - до 500 тыс. тонн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".

Украина может увеличить экспорт сахара в 2016/2017 маркетинговом году в 4 раза - "Укрцукор"

"За 2016/2017 МГ украинские сахаровары уже поставили на внешние рынки 409,7 тыс.т сахара, поэтому весьма вероятно, что за данный маркетинговый год будет экспортировано более 500 тыс. тонн сладкого песка", - цитирует ассоциация слова руководителя аналитического отдела "Укрцукор" Русланы Бутыло.

При этом, по информации "Укрцукор", за первый месяц текущего года украинские производители экспортировали 65,15 тыс. тонн сахара на сумму 32,6 млн долл., что вдвое меньше показателя за декабрь.

В частности, по информации Р.Бутыло, больше всего сахара было отгружено в Турцию - 12,887 тыс. тонн, Шри-Ланку - 12,870 тыс. тонн, Мьянму - 5,6 тыс. тонн, Швейцарию - 4,342 тыс. тонн, Израиль - 4,292 тыс. тонн и другие страны - 25,117 тыс. тонн.

Напомним, в 2015/2016 МГ украинские производители экспортировали 112,96 тыс. тонн сахара общей стоимостью 52,6 млн долл., без учета сахара белого, произведенного из импортного сахара-сырца из тростника на давальческих условиях и вывезенного за пределы Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26