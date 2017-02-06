Украина может увеличить экспорт сахара в 2016/2017 маркетинговом году в 4 раза - "Укрцукор"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина по итогам 2016/2017 маркетингового года может увеличить экспорт сахара в 4,4 раза - до 500 тыс. тонн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".
"За 2016/2017 МГ украинские сахаровары уже поставили на внешние рынки 409,7 тыс.т сахара, поэтому весьма вероятно, что за данный маркетинговый год будет экспортировано более 500 тыс. тонн сладкого песка", - цитирует ассоциация слова руководителя аналитического отдела "Укрцукор" Русланы Бутыло.
При этом, по информации "Укрцукор", за первый месяц текущего года украинские производители экспортировали 65,15 тыс. тонн сахара на сумму 32,6 млн долл., что вдвое меньше показателя за декабрь.
В частности, по информации Р.Бутыло, больше всего сахара было отгружено в Турцию - 12,887 тыс. тонн, Шри-Ланку - 12,870 тыс. тонн, Мьянму - 5,6 тыс. тонн, Швейцарию - 4,342 тыс. тонн, Израиль - 4,292 тыс. тонн и другие страны - 25,117 тыс. тонн.
Напомним, в 2015/2016 МГ украинские производители экспортировали 112,96 тыс. тонн сахара общей стоимостью 52,6 млн долл., без учета сахара белого, произведенного из импортного сахара-сырца из тростника на давальческих условиях и вывезенного за пределы Украины.