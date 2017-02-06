Україна може збільшити експорт цукру у 2016/2017 маркетинговому році у 4 рази - “Укрцукор”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Україна за підсумками 2016/2017 маркетингового року може збільшити експорт цукру у 4,4 рази — до 500 тис. тонн, передає УНН з посиланням на прес-службу національної асоціації цукровиків України “Укрцукор”.
“За 2016/2017 МР українські цукровари вже поставили на зовнішні ринки 409,7 тис. т цукру, тому досить ймовірно, що за даний маркетинговий рік буде експортовано понад 500 тис. тонн солодкого піску”, — цитує асоціація слова керівника аналітичного відділу “Укрцукор” Руслани Бутило.
При цьому, за інформацією “Укрцукру”, за перший місяць поточного року українські виробники експортували 65,15 тис. тонн цукру на суму 32,6 млн дол., що вдвічі менше показника за грудень.
Зокрема, за інформацією Р.Бутило, найбільше цукру було відвантажено до Туреччини — 12,887 тис. тонн, Шрі-Ланки — 12,870 тис. тонн, М’янми — 5,6 тис. тонн, Швейцарії — 4,342 тис. тонн, Ізраїлю — 4,292 тис. тонн та інших країн — 25,117 тис. тонн.
Нагадаємо, У 2015/2016 МР українські виробники експортували 112,96 тис. тонн цукру загальною вартістю 52,6 млн дол., без урахування цукру білого, виробленого з імпортованого цукру-сирцю з тростини на давальницьких умовах і вивезеного за межі України.