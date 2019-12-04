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Украина может начать получать компенсацию от Газпрома уже в апреле - Зеркаль

Украина может начать получать компенсацию от Газпрома уже в апреле - Зеркаль

Киев  •  УНН

 • 14012 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина может начать получать 3 млрд долларов компенсации от российского ПАО "Газпром" уже в апреле 2020 года. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире Радио НВ, передает УНН.

"Что касается того, какие у нас границы и какие у нас компромиссы, то я точно знаю, что 3 млрд - не лишние, я точно понимаю, что есть возможность их начать получать уже в апреле, потому что решение в Амстердаме ожидается в апреле по активам, которые Нафтогаз может конфисковать у Газпрома за счет этого долга. Я точно понимаю, что, если будет прекращен транзит, то шанс получить положительное решение арбитража по новому делу, которое касается 11 млрд, у нас очень высокие - а я обычно не ошибаюсь в своих прогнозах относительно решений судов. Поэтому 3 плюс 11, а еще есть дело Нафтогаза против РФ по защите инвестиций в Крыму, и, если я не ошибаюсь, там только потери - 5 млрд, а еще интерес там до 8 млрд. Чем они нам будут компенсировать это? Донбассом, который разграфленный, не имеет никакой возможности самостоятельно функционировать без помощи РФ? То есть, мы получаем от них то, что они натворили, как такой презент, а за это заплатим тем, что не получим 23 млрд", - сказала дипломат.

Напомним, 4 декабря в Амстердаме состоится ключевое заседание суда по взысканию долга с российского ПАО "Газпром".

Добавим, после четырех лет арбитражного производства между Нафтогазом и Газпромом по двум контрактам Стокгольмский арбитраж принял два решения: первое 22 декабря 2017 года по контракту на поставку газа по принципу "бери или плати", а второе 28 февраля 2018 года относительно транзитного контракта. Стокгольмский арбитраж также удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл. с учетом зачета в размере 2,1 млрд долл., который Нафтогаз уже получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

Нафтогаз пытается принудительно взыскать с Газпрома 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

В начале ноября Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования. Ранее стало известно, что Нафтогаз планировал 1 ноября прислать Газпрому исковые требования на 11 млрд долларов.

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