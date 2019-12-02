Вітренко завтра їде у Нідерланди на ключові слухання щодо стягнення боргу з Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко завтра їде в Амстердам, столиця Нідерландів, де 4 грудня відбудеться ключове засідання суду щодо стягнення боргу з російського ПАТ “Газпром”. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
“Вже завтра я прямую в Амстердам, де післязавтра мають відбутися ключові судові слухання по стягненню з Газпрому приблизно 3 мільярдів доларів. Якщо вони пройдуть успішно, ми зможемо почати отримувати кошти вже приблизно з квітня, тобто за лічені місяці”, — написав Вітренко.
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Раніше УНН повідомляв, НАК “Нафтогаз України” готовий розглянути пропозицію щодо отримання 3 мільярдів доларів від російського ПАТ “Газпром” за рішенням Стокгольмського арбітражу через поставки газу.