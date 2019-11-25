Нафтогаз готовий розглянути можливість отримати борг від Газпрому газом

"Ми зауважили, що ми готові конструктивно розглядати пропозиції Газпрому щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу і відповідної мирової угоди. На сьогоднішній день за остаточним та обов’язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений у нашому контракті з Газпромом як механізм вирішення спорів, Газпром має сплатити Нафтогазу приблизно 3 мільярди доларів США. Нас влаштовують грошові кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію. Додам, що в арбітражах ми переважно захищаємся від позовів Газпрому, і навіть коли ми подаємо позови з нашого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій Газпрому, зокрема через невиконання Газпромом своїх контрактних зобов'язань", - навів Вітренко витяг з відповіді Нафтогазу на пропозицію Газпрому щодо транзиту газу.

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При цьому у відповіді Газпрому, як вів далі Вітренко, "ми зазначили, що врегулювання попередніх та нових спорів між Нафтогазом та Газпромом, відкликання нашої скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку Газпрому законодавства Євросоюзу про захист конкуренції, а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на Газпром за зловживання домінуючим становищем, не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від Нафтогазу оператором, і такий контракт має бути справедливими і збалансованим сам по собі".

Нагадаємо, раніше голова Газпрому Олексій Міллер заявляв, що до укладення нового транзитного контракту необхідно "вирішити комплекс принципово важливих питань", зокрема, - "врегулювання судових спорів між "Газпромом" і українською стороною, що означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за контрактами на поставку і транзит російського газу".