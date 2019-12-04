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Україна може почати отримувати компенсацію від Газпрому вже в квітні - Зеркаль

Україна може почати отримувати компенсацію від Газпрому вже в квітні - Зеркаль

Київ • УНН

 • 14016 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна може почати отримувати 3 млрд доларів компенсації від російського ПАТ "Газпром" уже в квітні 2020 року. Про це розповіла заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі Радіо НВ, передає УНН.

"Що стосується того, які в нас межі і які у нас компроміси, то я точно знаю, що 3 млрд – не зайві, я точно розумію, що є можливість їх почати отримувати вже в квітні, тому що рішення в Амстердамі очікується в квітні щодо активів, які Нафтогаз може конфіскувати у Газпрому за рахунок цього боргу. Я точно розумію, що, якщо буде припинений транзит, то шанс отримати позитивне рішення арбітражу у новій справі, яка стосується 11 млрд, у нас дуже високі – а я зазвичай не дуже помиляюсь у своїх прогнозах щодо рішень судів. Тому 3 плюс 11, а ще є справа Нафтогазу проти РФ щодо захисту інвестицій в Криму, і, якщо я не помиляюсь, там тільки втрати – 5 млрд, а ще інтерес там до 8 млрд. Чим вони нам будуть компенсувати це? Донбасом, який розграфлений, який не має жодної можливості самостійно функціонувати без допомоги РФ? Тобто, ми отримуємо від них те, що вони натворили, як такий презент, а за це заплатимо тим, що не отримаємо 23 млрд", - сказала дипломат.

Нагадаємо, 4 грудня в Амстердамі відбудеться ключове засідання суду щодо стягнення боргу з російського ПАТ “Газпром”. 

Додамо, після чотирьох років арбітражного провадження між Нафтогазом та Газпромом за двома контрактами Стокгольмський арбітраж ухвалив два рішення: перше 22 грудня 2017 року щодо контракту на постачання газу за принципом "бери або плати", а друге 28 лютого 2018 року стосовно транзитного контракту. Стокгольмський арбітраж також задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації у сумі 4,63 млрд дол. за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох проваджень Газпром повинен сплатити Нафтогазу 2,56 млрд дол. з урахуванням заліку у розмірі 2,1 млрд дол., який Нафтогаз вже отримав у вигляді газу, що був поставлений в 2014 році.

Нафтогаз намагається примусово стягнути з Газпрому 2,6 млрд дол. на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

На початку листопада Нафтогаз направив у Стокгольмський арбітраж нові позовні вимоги. Раніше стало відомо, що Нафтогаз планував 1 листопада надіслати Газпрому позовні вимоги на 11 млрд доларів.

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