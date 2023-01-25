Украина модернизирует старую советскую систему закупок вооружений - министр обороны

Детали

Министр обороны Украины Алексей Резников затронул этот вопрос в интервью CNN, заявив, что во вторник он обратился к профильным парламентским комитетам Украины с просьбой помочь написать новый закон для модернизации государственной системы закупки оружия и армейских товаров.

"Мы должны двигаться вперед в борьбе с коррупцией", добавил он, потому что "Украина будет продолжать нуждаться в поддержке Запада после войны".

"Они поддержат нас, если мы действительно покажем им, что мы остановим коррупционные системы советских времен в нашей стране и станем новой, модернизированной, цивилизованной европейской страной", - сказал Резников CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "списке желаний" Украины есть западные истребители - Резников