У "списку бажань" України є західні винищувачі - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. "Список бажань" України щодо зброї, що поставляється із Заходу, включає винищувачі, заявив у середу CNN міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.
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"Минулого року я надіслав Дідові Морозу картку зі списком побажань, і винищувачі теж були включені до цього списку побажань", - сказав Резніков.
Але міністр зазначив, що першочерговим завданням уряду є системи протиповітряної оборони.
"Ми повинні закрити наше небо, щоб захистити наше небо", - сказав Резніков. "Це є пріоритет номер один. Після цього нам потрібно отримати більше озброєних машин, танків, артилерійських систем, БПЛА тощо. У нас є люди, але нам потрібна зброя".
Цитуючи Уїнстона Черчілля, він додав: "Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу".
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