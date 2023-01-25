Шольц виключив постачання винищувачів в Україну

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Після рішення про постачання бойових танків в Україну Шольц провів "червону межу" для подальшої військової підтримки. Шольц виключив доставку бойових літаків або перекидання наземних військ.

"Я дуже рано дав зрозуміти, що йдеться не про винищувачів, і я роблю те саме тут", - сказав він. "За жодних обставин ми не будемо вводити наземні війська. Я сказав, що прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні не буде. Цього не було і досі не буде в майбутньому".

Додамо

Після кількох тижнів дебатів федеральний уряд ФРН у середу ухвалив рішення дозволити поставки танків "Леопард" в Україну, а також дозволити іншим країнам передавати їх Києву. Як перший крок Німеччина хоче поставити 14 основних бойових танків Leopard 2 із запасів Бундесверу.