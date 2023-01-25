Шольц исключил поставки истребителей в Украину

Детали

После решения о поставке боевых танков в Украину Шольц провел "красную черту" для дальнейшей военной поддержки. Шольц исключил доставку боевых самолетов или переброску наземных войск.

"Я очень рано дал понять, что речь не идет об истребителях, и я делаю то же самое здесь", - сказал он. "Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить наземные войска. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет. Этого не было и до сих пор не будет в будущем".

Добавим

После нескольких недель дебатов федеральное правительство ФРГ в среду приняло решение разрешить поставки танков "Леопард" в Украину, а также разрешить другим странам передавать их Киеву. В качестве первого шага Германия хочет поставить 14 основных боевых танков Leopard 2 из запасов Бундесвера.