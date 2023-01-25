Шольц исключил поставки истребителей в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Канцлер Олаф Шольц ответил на вопросы депутатов Бундестага. Основное внимание было уделено поставке боевых танков в Украину, информирует УНН со ссылкой на stern.de.
Детали
После решения о поставке боевых танков в Украину Шольц провел "красную черту" для дальнейшей военной поддержки. Шольц исключил доставку боевых самолетов или переброску наземных войск.
"Я очень рано дал понять, что речь не идет об истребителях, и я делаю то же самое здесь", - сказал он. "Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить наземные войска. Я сказал, что прямого участия солдат НАТО в войне в Украине не будет. Этого не было и до сих пор не будет в будущем".
Добавим
После нескольких недель дебатов федеральное правительство ФРГ в среду приняло решение разрешить поставки танков "Леопард" в Украину, а также разрешить другим странам передавать их Киеву. В качестве первого шага Германия хочет поставить 14 основных боевых танков Leopard 2 из запасов Бундесвера.