В "списке желаний" Украины есть западные истребители - Резников

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"В прошлом году я прислал Деду Морозу карточку со списком пожеланий, и и истребители тоже были включены в этот список пожеланий", - сказал Резников.

Но министр отметил, что первоочередной задачей правительства являются системы противовоздушной обороны.

"Мы должны закрыть наше небо, чтобы защитить наше небо", - сказал Резников. "Это является приоритетом номер один. После этого нам нужно получить больше вооруженных машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие".

Цитируя Уинстона Черчилля, он добавил: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу".

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