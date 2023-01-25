В "списке желаний" Украины есть западные истребители - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. "Список желаний" Украины относительно оружия, поставляемого с Запада, включает истребители, заявил в среду CNN министр обороны Алексей Резников, передает УНН.
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"В прошлом году я прислал Деду Морозу карточку со списком пожеланий, и и истребители тоже были включены в этот список пожеланий", - сказал Резников.
Но министр отметил, что первоочередной задачей правительства являются системы противовоздушной обороны.
"Мы должны закрыть наше небо, чтобы защитить наше небо", - сказал Резников. "Это является приоритетом номер один. После этого нам нужно получить больше вооруженных машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие".
Цитируя Уинстона Черчилля, он добавил: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу".
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