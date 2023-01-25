Україна модернізує стару радянську систему закупівель озброєнь - міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерство оборони України реформує стару радянську систему закупівлі зброї в сучасну систему в стилі НАТО, заявив міністр оборони CNN, передає УНН.
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Міністр оборони України Олексій Резніков торкнувся цього питання в інтерв'ю CNN, заявивши, що у вівторок він звернувся до профільних парламентських комітетів України з проханням допомогти написати новий закон для модернізації державної системи закупівлі зброї та армійських товарів.
"Ми повинні рухатися вперед у боротьбі з корупцією", додав він, тому що "Україна продовжуватиме потребувати підтримки Заходу після війни".
"Вони підтримають нас, якщо ми дійсно покажемо їм, що ми зупинимо корупційні системи радянських часів у нашій країні і станемо новою, модернізованою, цивілізованою європейською країною", - сказав Резніков CNN.
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