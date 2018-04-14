Украина должна определиться относительно действия договора о дружбе с РФ до 30 сентября

"До 30 сентября 2018 года Украина должна решить, продлевать ли действие Договора о дружбе на следующие 10 лет, согласно статье 40", - отметили авторы статьи.

По их мнению, Договор о дружбе в свое время выполнил свою миссию, но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах.

"Главное - он так и не заставил Россию изменить свое отношение к нам. Зато украинцы смогли за этот период осознать себя, завоевать свою независимость. В этих обстоятельствах договор, переговоры по которому начались еще в 1992 году, теряет политический и символический смысл", - убеждены авторы статьи.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения о прекращении в одностороннем порядке действия отдельных положений "большой сделки" о дружбе и сотрудничестве с Россией.