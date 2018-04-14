Україна має визначитися щодо дії договору про дружбу з РФ до 30 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна має визначитися стосовно того, чи продовжувати дію так званого Договору про дружбу з Росією на наступні 10 років до 30 вересня 2018 року. Про це написали у статті для "Дзеркала тижня" заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль та радник міністра закордонних справ Тарас Качка, передає УНН.
"До 30 вересня 2018 року Україна має вирішити, чи продовжувати дію Договору про дружбу на наступні 10 років, відповідно до статті 40", - наголосили автори статті.
На їхню думку, Договір про дружбу свого часу виконав свою місію, але тепер він вичерпав себе в усіх можливих сенсах.
"Головне - він так і не примусив Росію змінити своє ставлення до нас. Натомість українці змогли за цей період усвідомити себе, вибороти свою незалежність. У цих обставинах договір, переговори щодо якого почалися ще 1992 року, втрачає політичний і символічний зміст", - переконані автори статті.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради пропозиції щодо припинення в односторонньому порядку дії окремих положень "великої угоди" про дружбу і співробітництво з Росією.