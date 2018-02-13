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Украина должна внимательнее ознакомиться с рекомендациями Венецианской комиссии относительно закона об образовании - Столтенберг

Украина должна внимательнее ознакомиться с рекомендациями Венецианской комиссии относительно закона об образовании - Столтенберг

Киев  •  УНН

 • 8873 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украина должна более внимательно ознакомиться с рекомендациями Венецианской комиссии относительно закона об образовании для урегулирования конфликтной ситуации с Венгрией. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием министров стран НАТО, передает УНН.

Столтенберг отметил, что разговаривал как с премьер-министром Венгрии, так и Президентом Украины по урегулированию "языкового" вопроса, и призвал их найти решение этой проблемы.

"Есть предложения, которые поступили от Венецианской комиссии. Я поздравляю заключение и рекомендации Венецианской комиссии. Я призываю Украину более внимательно ознакомиться с этими рекомендациями, потому что там как раз есть возможные решения этой проблемы, которая существует между Украиной и Венгрией", - подчеркнул он.

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Напомним, в январе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал продолжить блокирование заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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