Україна має уважніше ознайомитися з рекомендаціями Венеційської комісії щодо закону про освіту – Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Україна має більш уважно ознайомитися з рекомендаціями Венеційської комісії щодо закону про освіту для врегулювання конфліктної ситуації з Угорщиною. Про це сьогодні сказав Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів країн НАТО, передає УНН.
Столтенберг зазначив, що розмовляв як з прем’єр-міністром Угорщини, так і Президентом України стосовно врегулювання “мовного” питання, і закликав їх знайти рішення для розв’язання цієї проблеми.
“Є пропозиції, які надійшли від Венеціанської комісії. Я вітаю висновок і рекомендації Венеціанської комісії. Я закликаю Україну більш уважно ознайомитися з цими рекомендаціями, тому що там якраз є можливі вирішення цієї проблеми, яка існує між Україною та Угорщиною”, — наголосив він.
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Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв продовжити блокування засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.