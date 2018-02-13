Україна має уважніше ознайомитися з рекомендаціями Венеційської комісії щодо закону про освіту – Столтенберг

Столтенберг зазначив, що розмовляв як з прем’єр-міністром Угорщини, так і Президентом України стосовно врегулювання “мовного” питання, і закликав їх знайти рішення для розв’язання цієї проблеми.

“Є пропозиції, які надійшли від Венеціанської комісії. Я вітаю висновок і рекомендації Венеціанської комісії. Я закликаю Україну більш уважно ознайомитися з цими рекомендаціями, тому що там якраз є можливі вирішення цієї проблеми, яка існує між Україною та Угорщиною”, — наголосив він.

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Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв продовжити блокування засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.