Украина имеет право на собственное будущее - глава МИД Чехии

"Украина является важным партнером Европейского союза и Чехии, и мы бы хотели, чтобы она имела право на то, чтобы выбрать свое собственное будущее. Я убежден, что вопрос "сфер влияния" является делом прошлого, и мы бы не хотели, чтобы оно возвращалось к международным отношениям", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек после окончания двухдневного визита в Украину.

Он отметил, что для Чехии является важным соблюдение международного права. "А если это не так, то мы должны были бы поднять свой голос и четко назвать вещи своими именами", - сказал министр после своей поездки в Донбасс, где он побывал на линии соприкосновения и в Мариуполе.

Министр также пообещал на встрече представителей власти на следующей неделе проинформировать их о том, что он "узнал и увидел здесь в Украине, в Мариуполе". По словам Томаша Петршичека, это будет важный аргумент в дискуссии об отмене санкций в отношении России, которая началась среди руководителей Чехии еще в сентябре прошлого года.

"Нет прогресса в выполнении Минских соглашений, конфликт замораживается, а мы не должны допустить, чтобы в Европе образовался еще один замороженный конфликт", - подчеркнул Томаш Петршичек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министры иностранных дел ЕС собираются обсудить Донбасс

В рамках своего визита в Украину 28-29 января министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек побывал в Киеве и на Донбассе. Он провел встречи с украинскими чиновниками, посетил линию соприкосновения и Мариупольский порт. Руководители этого предприятия, а также руководители приазовского города ознакомили его с потерями человеческими и экономическими, понесенные регионом вследствие российской агрессии, что продолжается с 2014 года.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали его к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции.