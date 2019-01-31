Украина имеет право на собственное будущее - глава МИД Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что Украина должна иметь право сама решать свое будущее, независимо от желаний России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Украина является важным партнером Европейского союза и Чехии, и мы бы хотели, чтобы она имела право на то, чтобы выбрать свое собственное будущее. Я убежден, что вопрос "сфер влияния" является делом прошлого, и мы бы не хотели, чтобы оно возвращалось к международным отношениям", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек после окончания двухдневного визита в Украину.
Он отметил, что для Чехии является важным соблюдение международного права. "А если это не так, то мы должны были бы поднять свой голос и четко назвать вещи своими именами", - сказал министр после своей поездки в Донбасс, где он побывал на линии соприкосновения и в Мариуполе.
Министр также пообещал на встрече представителей власти на следующей неделе проинформировать их о том, что он "узнал и увидел здесь в Украине, в Мариуполе". По словам Томаша Петршичека, это будет важный аргумент в дискуссии об отмене санкций в отношении России, которая началась среди руководителей Чехии еще в сентябре прошлого года.
"Нет прогресса в выполнении Минских соглашений, конфликт замораживается, а мы не должны допустить, чтобы в Европе образовался еще один замороженный конфликт", - подчеркнул Томаш Петршичек.
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В рамках своего визита в Украину 28-29 января министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек побывал в Киеве и на Донбассе. Он провел встречи с украинскими чиновниками, посетил линию соприкосновения и Мариупольский порт. Руководители этого предприятия, а также руководители приазовского города ознакомили его с потерями человеческими и экономическими, понесенные регионом вследствие российской агрессии, что продолжается с 2014 года.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали его к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции.