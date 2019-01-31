Україна має право на власне майбутнє – голова МЗС Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив, що Україна повинна мати право сама вирішувати своє майбутнє, незалежно від бажань Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Україна є важливим партнером Європейського союзу та Чехії, і ми б хотіли, щоб вона мала право на те, щоб обрати своє власне майбутнє. Я переконаний, що питання „сфер впливу“ є справою минулого, і ми б не хотіли, щоб воно поверталося до міжнародних стосунків”, — сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек після закінчення дводенного візиту до України.
Він наголосив, що для Чехії є важливим дотримання міжнародного права. “А якщо це не так, то ми б мали піднести свій голос та чітко назвати речі своїми іменами”, — сказав міністр після своєї поїздки на Донбас, де він побував на лінії зіткнення та в Маріуполі.
Міністр також пообіцяв на зустрічі представників влади наступного тижня проінформувати їх про те, що він “дізнався і побачив тут в Україні, в Маріуполі”. За словами Томаша Петршічека, це буде важливий аргумент до дискусії щодо скасування санкцій щодо Росії, що розпочалася серед керівників Чехії ще у вересні минулого року.
“Немає поступу у виконанні Мінських угод, конфлікт заморожується, а ми не повинні допустити, щоб у Європі створився ще один заморожений конфлікт”, — наголосив Томаш Петршічек.
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У рамках свого візиту до України 28–29 січня міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек побував у Києві та на Донбасі. Він провів зустрічі з українськими урядовцями, відвідав лінію зіткнення та Маріупольський порт. Керівники цього підприємства, а також очільники приазовського міста ознайомили його з втратами людськими та економічними, яких зазнав регіон унаслідок російської агресії, що триває з 2014 року.
Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться — її чекають нові санкції.