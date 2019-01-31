Україна має право на власне майбутнє – голова МЗС Чехії

“Україна є важливим партнером Європейського союзу та Чехії, і ми б хотіли, щоб вона мала право на те, щоб обрати своє власне майбутнє. Я переконаний, що питання „сфер впливу“ є справою минулого, і ми б не хотіли, щоб воно поверталося до міжнародних стосунків”, — сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек після закінчення дводенного візиту до України.

Він наголосив, що для Чехії є важливим дотримання міжнародного права. “А якщо це не так, то ми б мали піднести свій голос та чітко назвати речі своїми іменами”, — сказав міністр після своєї поїздки на Донбас, де він побував на лінії зіткнення та в Маріуполі.

Міністр також пообіцяв на зустрічі представників влади наступного тижня проінформувати їх про те, що він “дізнався і побачив тут в Україні, в Маріуполі”. За словами Томаша Петршічека, це буде важливий аргумент до дискусії щодо скасування санкцій щодо Росії, що розпочалася серед керівників Чехії ще у вересні минулого року.

“Немає поступу у виконанні Мінських угод, конфлікт заморожується, а ми не повинні допустити, щоб у Європі створився ще один заморожений конфлікт”, — наголосив Томаш Петршічек.

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У рамках свого візиту до України 28–29 січня міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек побував у Києві та на Донбасі. Він провів зустрічі з українськими урядовцями, відвідав лінію зіткнення та Маріупольський порт. Керівники цього підприємства, а також очільники приазовського міста ознайомили його з втратами людськими та економічними, яких зазнав регіон унаслідок російської агресії, що триває з 2014 року.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться — її чекають нові санкції.