Украина должна обходиться без импортного газа – Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина должна развивать энергетическую независимость и обходиться без импортного газа. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совещания по введению монетизации субсидий, передает корреспондент УНН.
"Если в контракте 2009 года предполагалось, что Украина должна брать 52 млрд кубов импортного газа... в 2017 году Украина импортировала 14 млрд кубов, а в 2018 - 10,5 млрд кубов. Ставим задачу в ближайшие 5 лет обеспечить энергетическую независимость государства. Украина должна обходиться без импортного газа", - отметил Порошенко.
По его словам, это должно происходить за счет наращивания собственной добычи за счет энергосбережения и энергетической независимости.
Как сообщал УНН, за январь Украины добыла 1,5 миллиарда кубов газа.
Напомним, в правительстве заявили, что Украина сможет обеспечить себя собственным газом до 2025 года.