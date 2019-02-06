Україна має обходитися без імпортного газу – Президент

"Якщо у контракті 2009 року передбачалося, що Україна мала брати 52 млрд кубів імпортного газу… у 2017 році Україна імпортувала 14 млрд кубів, а в 2018 - 10,5 млрд кубів. Ставимо завдання за найближчі 5 років забезпечити енергетичну незалежність держави. Україна має обходитися без імпортного газу", - зазначив Порошенко.

За його словами, це має відбуватися за рахунок нарощування власного видобутку за рахунок енергозбереження і енергетичної незалежності.

Як повідомляв УНН, за січень Україна видобула 1,5 мільярди кубів газу.

Нагадаємо, в уряді заявили, що Україна зможе забезпечити себе власним газом до 2025 року.