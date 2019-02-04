За січень Україна видобула 1,5 мільярди кубів газу

"За оперативними даними, видобуток АТ "Укргазвидобування" за січень 2019 року становить 1,335 млрд куб. м природного газу, що на 2,4 % перевищує показник аналогічного періоду минулого року, а саме на 32 млн куб. м", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укргазвидобування", на початку січня 2019 року були незначні коливання середньодобового видобутку у межах 1,7% у порівнянні з середньодобовим видобутком за грудень 2018 року, що пов’язане з технологічними процесами з видобутку, підготовки та транспортування газу в передперіод весняно-літньої фази обмеження прямого споживання газу через власні мережі побутовими споживачами".

З початку року УГВ активно виконувало операції з інтенсифікації видобутку, збільшувало обсяги буріння та продовжувало роботи з геологорозвідки на наявних родовищах. Збільшення видобутку газу в України неможливо досягти лише на наявних родовищах, які перебувають на завершальній стадії розробки.

Укргазвидобування планує брати активну участь в аукціонах та електронних торгах Держгеонадр на нові ділянки.

Нагадаємо, у 2018 році обсяг видобутку природного газу в Україні збільшився на 500 млн куб. м, або на 2%.



