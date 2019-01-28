Минулого року обсяг видобутого газу зріс на 2%

“За оперативними даними у 2018 році в Україні було видобуто 21 млрд куб. м газу (в 2017 році — 20,5 млрд куб. м). Збільшення видобутку газу у порівнянні з 2017 роком склало 0,5 млрд куб. м, або близько 2%”, — повідомили в компанії.

При цьому в АТ “Укргазвидобування” (УГВ) додали, що підприємство групи “Нафтогаз” видобуло 15,5 млрд куб. м газу (73,8% від загального обсягу видобутку в Україні). Обсяг видобутку Укргазвидобування у 2018 році збільшився на 250 млн куб. м (1,6%) порівняно з 2017 роком.

Водночас, як повідомили в компанії, близько 87% родовища УГВ виснажені, облради блокують погодження спецдозволів, що перешкоджало збільшенню видобутку газу. Зокрема, за весь 2018 рік Укргазвидобування отримало лише один спецдозвіл на розвідку та подальше видобування, тоді як у 2017 році — 4, а у 2016 — 13.

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Нагадаємо, у філіях АТ “Укргазвидобування”, зокрема “Львівгазвидобування” і “Укргазспецбудмонтаж”, провели обшуки і вилучили низку документів.

Генеральна прокуратура України затримала двох посадовців “Укргазвидобування”, які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення.