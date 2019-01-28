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Минулого року обсяг видобутого газу зріс на 2%

Минулого року обсяг видобутого газу зріс на 2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У 2018 році обсяг видобутку природного газу в Україні збільшився на 500 млн куб. м, або на 2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з комунікацій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

“За оперативними даними у 2018 році в Україні було видобуто 21 млрд куб. м газу (в 2017 році — 20,5 млрд куб. м). Збільшення видобутку газу у порівнянні з 2017 роком склало 0,5 млрд куб. м, або близько 2%”, — повідомили в компанії.

При цьому в АТ “Укргазвидобування” (УГВ) додали, що підприємство групи “Нафтогаз” видобуло 15,5 млрд куб. м газу (73,8% від загального обсягу видобутку в Україні). Обсяг видобутку Укргазвидобування у 2018 році збільшився на 250 млн куб. м (1,6%) порівняно з 2017 роком.

Водночас, як повідомили в компанії, близько 87% родовища УГВ виснажені, облради блокують погодження спецдозволів, що перешкоджало збільшенню видобутку газу. Зокрема, за весь 2018 рік Укргазвидобування отримало лише один спецдозвіл на розвідку та подальше видобування, тоді як у 2017 році — 4, а у 2016 — 13.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року в Україні збільшився обсяг використання газу

Нагадаємо, у філіях АТ “Укргазвидобування”, зокрема “Львівгазвидобування” і “Укргазспецбудмонтаж”, провели обшуки і вилучили низку документів.

Генеральна прокуратура України затримала двох посадовців “Укргазвидобування”, які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення.

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