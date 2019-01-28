В прошлом году объем добытого газа вырос на 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В 2018 году объем добычи природного газа в Украине увеличилась на 500 млн куб. м, или на 2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по коммуникациям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
"По оперативным данным в 2018 году в Украине было добыто 21 млрд куб. м газа (в 2017 году - 20,5 млрд куб. м). Увеличение добычи газа по сравнению с 2017 годом составило 0,5 млрд куб. м, или около 2%", - сообщили в компании.
При этом в АО "Укргазвыдобування" (УГВ) добавили, что предприятие группы "Нафтогаз" добыло 15,5 млрд куб. м газа (73,8% от общего объема добычи в Украине). Объем добычи Укргазвыдобування в 2018 году увеличился на 250 млн куб. м (1,6%) по сравнению с 2017 годом.
В то же время, как сообщили в компании, около 87% месторождения УГВ истощены, облсовета блокируют согласования спецразрешений, что препятствовало увеличению добычи газа. В частности, за весь 2018 год Укргазвыдобывання получило лишь один специальное разрешение на разведку и дальнейшее добычи, тогда как в 2017 году - 4, а в 2016 - 13.
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Напомним, в филиалах АО "Укргазвыдобывание", в частности "Львовгаздобыча" и "Укргазспецстроймонтаж", провели обыски и изъяли ряд документов.
Генеральная прокуратура Украины задержала двух должностных лиц "Укргаздобыча", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ.