Минулого року в Україні збільшився обсяг використання газу

“У 2018 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2017 роком збільшилось на 0,4 млрд куб. м (з 31,9 до 32,3 млрд куб. м, 1,3%)”, — зазначили в компанії.

Зокрема, за даними компанії, підприємства ТКЕ при виробництві теплової енергії для населення, використали 4,8 млрд куб. м газу, що на 0,2 млрд куб. м більше, ніж у 2017 році (4,3%).

Рівень використання газу релігійними установами та бюджетними організаціями змінився незначним чином та склав 20 та 500 млн куб. м відповідно.

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Використання газу промисловими споживачами збільшилось на 0,2 млрд куб. м до 9,3 млрд куб. м.

Виробничо-технологічні витрати на виробництво, транспортування та розподіл природного газу та виробництво скрапленого газу збільшились на 0,3 млрд куб. м — з 4,4 до 4,7 млрд куб. м.

“Збільшення використання газу за цим напрямом пояснюється значним обсягом робіт з інтенсифікації видобування газу, які проводились Укргазвидобуванням у 2018 році”, — додали у прес-службі.

Нагадаємо, в Україні у період з січня по жовтень 2018 року обсяг споживання газу скоротився на 0,8%.