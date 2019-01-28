В прошлом году в Украине увеличился объем использования газа

КИЕВ. 28 января. УНН. В 2018 году использование природного газа в Украине увеличилось на 0,4 млрд куб. м, или на 1,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по коммуникациям Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.