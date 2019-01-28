В прошлом году в Украине увеличился объем использования газа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В 2018 году использование природного газа в Украине увеличилось на 0,4 млрд куб. м, или на 1,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по коммуникациям Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.
“В 2018 году использование природного газа в Украину по сравнению с 2017 годом увеличилось на 0,4 млрд куб. м (с 31,9 до 32,3 млрд куб. м, 1,3%)”, — отметили в компании.
В частности, по данным компании, предприятия ТКЭ при производстве тепловой энергии для населения, использовали 4,8 млрд куб. м газа, что на 0,2 млрд куб. м больше, чем в 2017 году (4,3%).
Уровень использования газа религиозными учреждениями и бюджетными организациями изменился незначительно и составил 20 и 500 млн куб. м соответственно.
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Использование газа промышленными потребителями увеличилось на 0,2 млрд куб. м до 9,3 млрд куб. м.
Производственно-технологические расходы на производство, транспортировку и распределение природного газа и производство сжиженного газа увеличились на 0,3 млрд куб. м — с 4,4 до 4,7 млрд куб. м.
“Увеличение использования газа по этому направлению объясняется значительным объемом работ по интенсификации добычи газа, которые проводились Укргазвыдобуванням в 2018 году”, — добавили в пресс-службе.
Напомним, в Украине в период с января по октябрь 2018 года объем потребления газа сократился на 0,8%.