Україна скоротила споживання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні у період з січня по жовтень 2018 року обсяг споживання газу скоротився на 0,8%. Про це повідомляють у прес-службі "Укртрансгазу", передає УНН.
"За підсумками десяти місяців 2018 року українським споживачам всіх категорій протранспортовано 24,3 млрд кубометрів газу магістральними газопроводами, що менше на 0,2 млрд кубометрів, або на 0,8 %, порівняно з таким самим періодом 2017 року", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі додають: "Показник споживання газу Україною вказано без урахування обсягів газу для виробничо-технологічних потреб (ВТП) Укртрансгазу, облгазів та видобувних підприємств".
Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 грудня листопада зменшився до 16,051 млрд кубометрів.