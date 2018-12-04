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Україна скоротила споживання газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні у період з січня по жовтень 2018 року обсяг споживання газу скоротився на 0,8%. Про це повідомляють у прес-службі "Укртрансгазу", передає УНН.

Україна скоротила споживання газу

"За підсумками десяти місяців 2018 року українським споживачам всіх категорій протранспортовано 24,3 млрд кубометрів газу магістральними газопроводами, що менше на 0,2 млрд кубометрів, або на 0,8 %, порівняно з таким самим періодом 2017 року", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додають: "Показник споживання газу Україною вказано без урахування обсягів газу для виробничо-технологічних потреб (ВТП) Укртрансгазу, облгазів та видобувних підприємств".

Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 грудня листопада зменшився до 16,051 млрд кубометрів.

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