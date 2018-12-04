Украина сократила потребление газа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине в период с января по октябрь 2018 объем потребления газа сократился на 0,8%. Об этом сообщают в пресс-службе "Укртрансгаза", передает УНН.
"По итогам десяти месяцев 2018 украинским потребителям всех категорий транспортировано 24,3 млрд кубометров газа магистральными газопроводами, что меньше на 0,2 млрд кубометров, или на 0,8% по сравнению с таким же периодом 2017 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют: "Показатель потребления газа Украиной указаны без учета объемов газа для производственно-технологических нужд Укртрансгаза, облгазов и добывающих предприятий".
Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря ноября уменьшился до 16,051 млрд кубометров.