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Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 51%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 грудня листопада зменшився до 16,051 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 51%

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 78,96 млн куб. м газу.

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При цьому в даних за 1 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 7,34 млн куб. м, з Угорщини - 7,00 млн куб. м, з Польщі - 1,48 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 51%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.

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