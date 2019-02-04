За январь Украина добыла 1,5 миллиарда кубов газа

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Добыча АО "Укргазвыдобування" за январь 2019 составляет 1,335 млрд куб. м природного газа. Об этом сообщает пресс-служба "Укргазвыдобування", передает УНН.

"По оперативным данным, добыча АО "Укргазвыдобування" за январь 2019 составляет 1,335 млрд куб. м природного газа, что на 2,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а именно на 32 млн куб. м", - говорится в сообщении.

По данным "Укргазвыдобування", в начале января 2019 были незначительные колебания среднесуточной добычи в пределах 1,7% по сравнению со среднесуточной добычей за декабрь 2018 года, что связано с технологическими процессами по добыче, подготовке и транспортировке газа в передпериод весенне-летней фазы ограничения прямого потребления газа через собственные сети бытовыми потребителями".

С начала года "Укргазвидобування" активно выполняло операции по интенсификации добычи, увеличивало объемы бурения и продолжало работы по геологоразведке на имеющихся месторождениях. Увеличение добычи газа в Украине невозможно достичь только на имеющихся месторождениях, находящихся на завершающей стадии разработки.

"Укргаздобыча" планирует активно участвовать в аукционах и электронных торгах Держгеонадр на новые участки.

Напомним, в 2018 году объем добычи природного газа в Украине увеличилась на 500 млн куб. м, или на 2%.

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