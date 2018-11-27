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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103645 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109221 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 141447 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134910 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 19:19 • 141609 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

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Украина должна предоставить доказательства касательно событий в Азовском море - Германия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина должна предоставить доказательства событий в Азовском море, произошедших 25 ноября, в результате которых Россия захватила украинских военных и суда, об этом заявила немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход через водные пути, и она не должна действовать непропорционально”, — говорится в заявлении Министерка.

Также министр обороны Германии добавила, что обе стороны должны продемонстрировать деэскалацию конфликта.

“Этот вопрос об уважении территориальной целостности и о желании не допустить конфликт. Кремль нарушил эти правила и принципы в последние годы. В этой ситуации обе стороны, Россия и Украина должны продемонстрировать, что они активно способствуют деэскалации”, — добавляет фон дер Ляйен.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель выразил “озабоченность” из-за введения в Украине военного положения.

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