Украина должна предоставить доказательства касательно событий в Азовском море - Германия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина должна предоставить доказательства событий в Азовском море, произошедших 25 ноября, в результате которых Россия захватила украинских военных и суда, об этом заявила немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход через водные пути, и она не должна действовать непропорционально”, — говорится в заявлении Министерка.
Также министр обороны Германии добавила, что обе стороны должны продемонстрировать деэскалацию конфликта.
“Этот вопрос об уважении территориальной целостности и о желании не допустить конфликт. Кремль нарушил эти правила и принципы в последние годы. В этой ситуации обе стороны, Россия и Украина должны продемонстрировать, что они активно способствуют деэскалации”, — добавляет фон дер Ляйен.
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель выразил “озабоченность” из-за введения в Украине военного положения.
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