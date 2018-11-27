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Україна має надати докази щодо подій в Азовському морі - Німеччина

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна повинна надати докази щодо подій в Азовському морі, що відбулися 25 листопада, внаслідок яких Росія захопила українські судна та військових, про це заявила німецька міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“Україна має надати докази щодо конкретних подій. Росія повинна забезпечити вільний прохід через водні шляхи, і вона не повинна діяти непропорційно”, — йдеться в заяві міністерки.

Також міністерка оборони Німеччини додала, що обидві сторони повинні продемонструвати деескалацію конфлікту.

“Це питання про повагу територіальної цілісності та про бажання не допускати конфлікт. Кремль порушив ці правила та принципи в останні роки. У цій ситуації обидві сторони, Росія та Україна, повинні продемонструвати, що вони активно сприяють деескалації”, — додає фон Дер Ляєн.

Нагадаємо, Президент Російської Федерації Володимир Путін під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель висловив “занепокоєння” через введення в Україні воєнного стану.

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