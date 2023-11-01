"Украина сквозь века": МХП организовал художественную выставку известного украинского художника Владимира Козюка

Детали

Выставка прошла в центральном офисе компании МХП. Было представлено 12 полотен. Среди них – «Хата под крышей», над которой Козюк работал 10 лет.

«Это моя коронка. Отмечу, что эта работа была представлена на крупнейших форумах, а также - в императорском дворце в Гугун, в Китае. Я - единственный европеец, который выставлялся вообще в императорском дворце с масляными работами», - рассказал Козюк.

Впрочем, война внесла свои коррективы в написание художниками картин, продолжил художник.

«Началось полномасштабное вторжение. Мы с семьей принимали беженцев – по 30-50 человек в день, расселяли их по знакомым. И у меня произошла полная апатия. Помню, как однажды я зашел в мастерскую с беженцами, и вижу - лежит полотно, полностью завершенное. Я взял – и закрасил картину в желто-голубой цвет. Для меня сегодня наш флаг выглядит гораздо роднее, чем любая написанная картина.

У нас было много людей – из Мариуполя, из Бучи. И я позволил каждому из них поставить свои ручки. Позже эти работы мы представили в Риме, Ватикане», - уточнил он.

По словам художника, такие выставки в очередной раз напоминают миру, какие ужасы сейчас переживает Украина. Поэтому поддержка компании МХП, ее основателя и председателя правления Юрия Косюка таких культурных проектов является сверхважной

«В украинской практике на таком уровне это впервые. Я очень благодарен Юрию Анатольевичу. Он глубже, чем большинство людей, которые занимаются бизнесом в Украине», - добавил художник.

Главная цель выставки – культурно обогатить, вдохновить и поддержать работников компании МХП.

«Для нас очень важно поддерживать культурные проекты. Потому что через эти проекты мы поддерживаем украинскую идентичность. А украинская идентичность – это одно из направлений работы нашего благотворительного фонда «МХП-Громаді». С начала полномасштабной войны мы усилили поддержку культурных проектов. Потому что мы не видим развитие громад, если каждый человек, каждый украинец не переосмыслит себя как украинец. И этому очень способствуют наши культурные проекты.

У нас большая компания. Здесь работают люди, и часто они находятся в жестком режиме работы. Деятельность нашего благотворительного фонда, как правило, сосредоточена на извне – на общины, на культурные проекты для людей, которые находятся извне. А люди, которые работают внутри компании, делают все возможное для того, чтобы бизнес работал, предоставлял рабочие места, платил налоги. И эти люди… у них как бы нет доступа к искусству. Поэтому, именно для этих людей, для людей, которые делают компанию жизнедеятельной, мы и сделали эту акцию», - рассказала директор благотворительного фонда «МХП-Громаді» Татьяна Волочай.

Картины Козюка представлены и в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины, центральный вход которого, несмотря на войну, был реконструирован тоже благодаря меценатству компании МХП.

«Это не просто картины или красивая живопись – очень профессиональная и качественная. Это история. Каждая из этих картин – это книга. Возле них можно стоять часами. Вы только посмотрите на артефакты, которые изображены из каждого региона.

Кстати, я наблюдала за тем, как молодежь, которая приходит на эту выставку, начинает тут же гуглить, а что же там изображено. И когда большой бизнес, который тратит огромные средства на поддержку ВСУ, различных социальных проектов, находит возможность поддержать культуру и художников – это прекрасно.

Наш музей - это вообще сплошная благодарность компании МХП и благотворительному фонду «МХП-Громаді». Именно благодаря им мы во время войны сумели довести до конца реконструкцию нашего входа», - рассказала директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Оксана Повякель.

Выставка продлится несколько недель. Позже в офисе компании МХП запланированы еще ряд культурных проектов, в частности фотовыставка в рамках проекта «Культура vs Война».

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей “Мʼясомаркет”, заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.

“МХП-Громаді” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.