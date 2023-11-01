"Украина сквозь века": МХП организовал художественную выставку известного украинского художника Владимира Козюка

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 47228 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 28688 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 52764 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 164891 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 61809 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 114090 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 164918 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154123 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154969 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160105 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 71679 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 75053 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 70060 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 96090 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 33792 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 47207 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 97963 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 164860 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 252842 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 304968 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 3684 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 35133 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50463 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49254 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62107 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

"Украина сквозь века": МХП организовал художественную выставку известного украинского художника Владимира Козюка

Киев • УНН

 • 89414 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Офис компании МХП в очередной раз стал центром культуры. Здесь организовали выставку известного украинского художника Владимира Козюка «Украина сквозь века», передает корреспондент УНН.

"Украина сквозь века": МХП организовал художественную выставку известного украинского художника Владимира Козюка

Детали

Выставка прошла в центральном офисе компании МХП. Было представлено 12 полотен. Среди них – «Хата под крышей», над которой Козюк работал 10 лет.

«Это моя коронка. Отмечу, что эта работа была представлена на крупнейших форумах, а также - в императорском дворце в Гугун, в Китае. Я - единственный европеец, который выставлялся вообще в императорском дворце с масляными работами», - рассказал Козюк.

Впрочем, война внесла свои коррективы в написание художниками картин, продолжил художник.

«Началось полномасштабное вторжение. Мы с семьей принимали беженцев – по 30-50 человек в день, расселяли их по знакомым. И у меня произошла полная апатия. Помню, как однажды я зашел в мастерскую с беженцами, и вижу - лежит полотно, полностью завершенное. Я взял – и закрасил картину в желто-голубой цвет. Для меня сегодня наш флаг выглядит гораздо роднее, чем любая написанная картина.

У нас было много людей – из Мариуполя, из Бучи. И я позволил каждому из них поставить свои ручки. Позже эти работы мы представили в Риме, Ватикане», - уточнил он.

По словам художника, такие выставки в очередной раз напоминают миру, какие ужасы сейчас переживает Украина. Поэтому поддержка компании МХП, ее основателя и председателя правления Юрия Косюка таких культурных проектов является сверхважной

«В украинской практике на таком уровне это впервые. Я очень благодарен Юрию Анатольевичу. Он глубже, чем большинство людей, которые занимаются бизнесом в Украине», - добавил художник.

Главная цель выставки – культурно обогатить, вдохновить и поддержать работников компании МХП.

«Для нас очень важно поддерживать культурные проекты. Потому что через эти проекты мы поддерживаем украинскую идентичность. А украинская идентичность – это одно из направлений работы нашего благотворительного фонда «МХП-Громаді». С начала полномасштабной войны мы усилили поддержку культурных проектов. Потому что мы не видим развитие громад, если каждый человек, каждый украинец не переосмыслит себя как украинец. И этому очень способствуют наши культурные проекты.

У нас большая компания. Здесь работают люди, и часто они находятся в жестком режиме работы. Деятельность нашего благотворительного фонда, как правило, сосредоточена на извне – на общины, на культурные проекты для людей, которые находятся извне. А люди, которые работают внутри компании, делают все возможное для того, чтобы бизнес работал, предоставлял рабочие места, платил налоги. И эти люди… у них как бы нет доступа к искусству. Поэтому, именно для этих людей, для людей, которые делают компанию жизнедеятельной, мы и сделали эту акцию», - рассказала директор благотворительного фонда «МХП-Громаді» Татьяна Волочай.

Картины Козюка представлены и в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины, центральный вход которого, несмотря на войну, был реконструирован тоже благодаря меценатству компании МХП.

«Это не просто картины или красивая живопись – очень профессиональная и качественная. Это история. Каждая из этих картин – это книга. Возле них можно стоять часами. Вы только посмотрите на артефакты, которые изображены из каждого региона.

Кстати, я наблюдала за тем, как молодежь, которая приходит на эту выставку, начинает тут же гуглить, а что же там изображено. И когда большой бизнес, который тратит огромные средства на поддержку ВСУ, различных социальных проектов, находит возможность поддержать культуру и художников – это прекрасно.

Наш музей - это вообще сплошная благодарность компании МХП и благотворительному фонду «МХП-Громаді». Именно благодаря им мы во время войны сумели довести до конца реконструкцию нашего входа», - рассказала директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Оксана Повякель.

Выставка продлится несколько недель. Позже в офисе компании МХП запланированы еще ряд культурных проектов, в частности фотовыставка в рамках проекта «Культура vs Война».

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей “Мʼясомаркет”, заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.

“МХП-Громаді” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,567.68