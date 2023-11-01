"Україна крізь віки": МХП організував мистецьку виставку відомого українського художника Володимира Козюка

Деталі

Виставка пройшла у центральному офісі компанії МХП. Було представлено 12 полотен. Серед них – «Хата під стріхою», над якою Козюк працював 10 років.

«Це моя коронка. Зазначу, що ця робота була представлена на найбільших форумах, а також - в імператорському палаці в Ґуґун, в Китаї. Я - єдиний європеєць, який виставлявся взагалі в імператорському палаці з масляними роботами», - розповів Козюк.

Втім, війна внесла свої корективи у написання митцями картин, продовжив художник.

«Почалося повномасштабне вторгнення. Ми з родиною приймали біженців – по 30-50 осіб у день, розселяли їх по знайомих. І в мене сталася повна апатія. Пам’ятаю, як одного дня я зайшов у майстерню із біженцями, і бачу - лежить полотно, повністю завершене. Я взяв – і зафарбував картину у жовто-блакитний колір. Для мене сьогодні наш прапор виглядає набагато рідніше, ніж будь-яка написана картина.

У нас було багато людей – з Маріуполя, з Бучі. І я дозволив кожному з них поставити свої ручки. Пізніше ці роботи ми представили у Римі, Ватикані», - уточнив він.

За словами художника, такі виставки вкотре нагадують світу, які жахи нині переживає Україна. Тож підтримка компанії МХП, її засновника та голови правління Юрія Косюка таких культурних проєктів є надважливою

«В українській практиці на такому рівні це вперше. Я дуже вдячний Юрію Анатолійовичу. Він глибший, ніж більшість людей, які займаються бізнесом в Україні», - додав художник.

Головна мета виставки – культурно збагатити, надихнути та підтримати працівників компанії МХП.

«Для нас дуже важливо підтримувати культурні проєкти. Тому що через ці проєкти ми підтримуємо українську ідентичність. А українська ідентичність – це один із напрямків роботи нашого благодійного фонду «МХП-Громаді». З початку повномасштабної війни ми посилили підтримку культурних проєктів. Тому що ми не бачимо розвиток громад, якщо кожна людина, кожен українець не переосмислить себе як українець. І цьому дуже сприяють наші культурні проєкти.

У нас велика компанія. Тут працюють люди, і часто вони знаходяться в жорсткому режимі роботи. Діяльність нашого благодійного фонду, як правило, зосереджена на ззовні – на громади, на культурні проєкти для людей, які знаходяться ззовні. А люди, які працюють всередині компанії, роблять все можливе для того, аби бізнес працював, надавав робочі місця, сплачував податки. І ці люди… у них ніби немає доступу до мистецтва. Тому, саме для цих людей, для людей, які роблять компанію життєдіяльною, ми і зробили цю акцію», - розповіла директорка благодійного фонду «МХП-Громаді» Тетяна Волочай.

Картини Козюка представлені і в Національному музеї народної архітектури та побуту України, центральний вхід якого, попри війну, був реконструйований теж завдяки меценатству компанії МХП.

«Це не просто картини чи гарний живопис – дуже професійний і якісний. Це історія. Кожна з цих картин – це книга. Біля них можна стояти годинами. Ви тільки погляньте на артефакти, які зображені з кожного регіону.

До речі, я спостерігала за тим, як молодь, яка приходить на цю виставку, починає тут же гуглити, а що ж там зображено. І коли великий бізнес, який витрачає величезні кошти на підтримку ЗСУ, різних соціальних проєктів, знаходить можливість підтримати культуру і митців – це прекрасно.

Наш музей - це взагалі суцільна вдячність компанії МХП та благодійному фонду «МХП-Громаді». Саме завдяки ним ми в час війни зуміли довести до кінця реконструкцію нашого входу», - розповіла директорка Національного музею народної архітектури та побуту України Оксана Повякель.

Виставка триватиме кілька тижнів. Пізніше в офісі компанії МХП заплановані ще низка культурних проєктів, зокрема фотовиставка в межах проєкту «Культура vs Війна».

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей “Мʼясомаркет”, заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.