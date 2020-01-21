Украина хочет заключить с ЕС "промышленный безвиз" - Кулеба

"Соглашение об ассоциации это тело соглашения и плюс протоколы к нему. Мы говорим о внесении изменений в протоколы, к приложениям, которые решают какие-то конкретные вопросы. Я думаю, что мы посвятим 2020 год переговорам с ЕС относительно того, какими именно должны быть эти изменения. Потому что у нас интерес, у них интерес. Эти интересы нужно сбалансировать. Этот год в этом плане очень активен. Плюс мы хотим заключить новый протокол - о так называемом "промышленном безвизе", то есть соглашение о признании сертификатов промышленной продукции" - сказал Кулеба.

По его словам, с точки зрения юридических предпосылок и тех реформ, которые уже ввела Украина, нет никакого фундаментального препятствия для заключения этого соглашения.

"Еще многое нам нужно сделать. Но есть два пути: или коллеги из ЕС будут тормозить на этом пути, или будут способствовать прохождению. Если будут способствовать - мы этот путь пройдем быстрее. Если будут тормозить - мы этот путь все равно пройдем, но это займет больше времени", - сказал Кулеба.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на заседании Совета ассоциации "Украина-ЕС" 28 января обсудят дальнейший план выполнения Соглашения об ассоциации.