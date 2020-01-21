Україна хоче укласти з ЄС "промисловий безвіз" – Кулеба

"Угода про асоціацію це тіло угоди і плюс протоколи до неї. Ми говоримо про внесення змін до протоколів, до додатків, які вирішують якісь конкретні питання. Я думаю, що ми присвятимо 2020 рік переговорам з ЄС щодо того, якими саме мають бути ці зміни. Тому що є у нас інтерес, є у них інтерес. Ці інтереси потрібно збалансувати. Цей рік в цьому плані буд дуже активний. Плюс ми хочемо укласти новий протокол - про так званий "промисловий безвіз", тобто угоду про визнання сертифікатів промислової продукції", - сказав Кулеба.

За його словами, з точки зору юридичних передумов і тих реформ, які вже запровадила Україна, немає жодної фундаментальної перешкоди для укладення цієї угоди.

"Ще багато чого нам треба зробити. Але є два шляхи: або колеги з ЄС будуть гальмувати на цьому шляху, або будуть сприяти його проходженню. Якщо сприятимуть - ми цей шлях пройдемо швидше. Якщо гальмуватимуть – ми цей шлях все одно пройдемо, але це займе більше часу", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, на засіданні Ради асоціації "Україна-ЄС" 28 січня обговорять подальший план виконання Угоди про асоціацію.