Украина хочет, чтобы информацию из "черных ящиков" самолета МАУ расшифровывали в Киеве

"У меня нет информации, что иранские эксперты начинают загружать информацию из "черных ящиков". Что мои люди только что сказали мне, 15 минут назад, это то, что они имеют доступ, и теперь мы решаем с иранцами, куда эти ящики будут ехать. Будут ли анализироваться записи в Иране ... Мы хотим, чтобы они анализировались в Киеве", - сказал министр.

Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

По словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа “Тор”, изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех “закрытых” версиях катастрофы самолета МАУ в Иране.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский сегодня сообщил, что версия о попадании ракеты в самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, разбившегося в среду в Иране, не исключается, но не является подтвержденной.