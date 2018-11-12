Украина инициирует обсуждение "выборов" в ОРДЛО на Совете Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина инициирует обсуждение "выборов" на временно оккупированных территориях Донбасса на Совете Европы. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в Тwitter, передает УНН.
“В эту среду в Страсбурге состоится заседание Комитета министров Совета Европы. Украина инициирует обсуждение и осуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе”, — отметил Кулеба.
По его словам, этот “мероприятие” не получит признания на уровне Совета Европы.
“Не сомневаюсь, что этот очередной российский цирк не получит ни симпатии, ни признания”, — подчеркнул Кулеба.
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Напомним, сегодня в Вене созывается постоянный совет ОБСЕ, где на повестке дня будет только один вопрос — незаконные выборы в ОРДЛО и нарушения минских соглашений.
Европейский Союз считает псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными , и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
Добавим, фейковые выборы “Д/ЛНР” 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов “выборов” в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за “выборы” в ОРДЛО.
В эту среду в Страсбурге состоится заседание Комитета министров Совета Европы. Украина инициирует обсуждение и осуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе. Не сомневаюсь, что этот очередной российский цирк не получит ни симпатии, ни признания.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 12 ноября 2018 г.