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Україна ініціює обговорення "виборів" в ОРДЛО на Раді Європи

Україна ініціює обговорення "виборів" в ОРДЛО на Раді Європи

Київ • УНН

 • 8547 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Україна ініціює обговорення "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донбасу в Раді Європи. Про це повідомив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба у Тwitter, передає УНН.

“Цієї середи у Страсбурзі відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи. Україна ініціює обговорення і засудження фейкових виборів на окупованому Донбасі”, — зазначив Кулеба.

За його словами, цей “захід” не здобуде визнання на рівні Ради Європи.

“Не маю сумнівів, що цей черговий російський цирк не здобуде ані симпатії, ані визнання”, — підкреслив Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОРДЛО присвоїли перемогу на "виборах" Пасічнику і Пушиліну

Нагадаємо, сьогодні у Відні скликається постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання — незаконні вибори в ОРДЛО і порушення мінських угод.

Європейський Союз вважає псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів “виборів” в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через “вибори” в ОРДЛО.

Цієї середи у Страсбурзі відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи. Україна ініціює обговорення і засудження фейкових виборів на окупованому Донбасі. Не маю сумнівів, що цей черговий російський цирк не здобуде ані симпатії, ані визнання.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 12 ноября 2018 г.

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