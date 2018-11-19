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Украина будет импортировать еще больше свинины из-за рубежа - прогноз

Украина будет импортировать еще больше свинины из-за рубежа - прогноз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. К концу года импорт свинины может достичь 30 тыс. т. Об этом сообщают аналитики "Ассоциации свиноводов Украины", передает УНН.

Так, в АСУ, со ссылкой на данные ГФС, напомнили, что в январе-октябре в Украину поступило 23,4 тыс. т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней из-за рубежа совокупной стоимостью 43,2 млн долл.

"Так, еще до конца года объемы импорта свинины в четыре раза превысили прошлогодние", - говорится в сообщении.

В ассоциации убеждены, что импорт свинины оживился вследствие уменьшения внутреннего предложения. Как следствие, внутренние цены на этот вид мяса были выше "расценки" на сырье иностранного происхождения, пишут аналитики.

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"Учитывая среднемесячную активность завоза свинины в течение второго полугодия, совокупный годовой импорт такой мясного сырья может достичь 30 тыс. т", - говорится в сообщении.

Напомним, в текущем году Украина рекордно сократила экспорт свинины.

Зато показатели импорта растут рекордными темпами, в том числе и из-за АЧС, говорят эксперты.

Также напомним, по прогнозам депутата Сергея Тринубенко, на фоне вируса украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на свинину и сало.

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