Украина будет импортировать еще больше свинины из-за рубежа - прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. К концу года импорт свинины может достичь 30 тыс. т. Об этом сообщают аналитики "Ассоциации свиноводов Украины", передает УНН.
Так, в АСУ, со ссылкой на данные ГФС, напомнили, что в январе-октябре в Украину поступило 23,4 тыс. т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней из-за рубежа совокупной стоимостью 43,2 млн долл.
"Так, еще до конца года объемы импорта свинины в четыре раза превысили прошлогодние", - говорится в сообщении.
В ассоциации убеждены, что импорт свинины оживился вследствие уменьшения внутреннего предложения. Как следствие, внутренние цены на этот вид мяса были выше "расценки" на сырье иностранного происхождения, пишут аналитики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В частных хозяйствах стало меньше свиней
"Учитывая среднемесячную активность завоза свинины в течение второго полугодия, совокупный годовой импорт такой мясного сырья может достичь 30 тыс. т", - говорится в сообщении.
Напомним, в текущем году Украина рекордно сократила экспорт свинины.
Зато показатели импорта растут рекордными темпами, в том числе и из-за АЧС, говорят эксперты.
Также напомним, по прогнозам депутата Сергея Тринубенко, на фоне вируса украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на свинину и сало.