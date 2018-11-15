Україна рекордно скоротила експорт свинини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За десять місяців цього року українські аграрії поставили за кордон 1,5 тис. тонн свинини, що в 3,5 рази менше, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
У грошовому вираженні експорт свинини становив до 3 млн 337 тис. дол.
Протягом січня-жовтня поточного року основними імпортерами свинини були Гонконг, Грузія і В'єтнам.
Зокрема в Гонконг Україна поставила свинини на 1,8 млн дол., до Грузії - на 690 тис. дол., до В'єтнаму - на 528 тис. дол.
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При цьому, за 10 місяців поточного року Україна імпортувала 23,3 тис. тонн свинини. У грошовому вираженні імпорт свинини становив 43 млн 168 тис. дол.
Експерти говорять про те, що експорт свинини і сала в нашу країну зростає рекордними темпами, в тому числі, через АЧС. Хвороба вразила вже всі області України і поки не вщухає. Збитки фермерів від АЧС обчислюються мільйонами.
В Мінагро з початком наступного року пообіцяли запровадити механізми страхування від ризиків АЧС.