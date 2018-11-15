Україна рекордно скоротила експорт свинини

КИЇВ. 15 листопада. УНН. За десять місяців цього року українські аграрії поставили за кордон 1,5 тис. тонн свинини, що в 3,5 рази менше, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.